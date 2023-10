O condutor do veículo Ford Fusion, que protagonizou uma intensa perseguição, bloqueios e ameaças a um motorista de uma carreta na BR-381, nas proximidades de São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, continua foragido, após o incidente ocorrido no último final de semana. As autoridades policiais agora assumem a investigação desse caso, com a colaboração das delegacias de Betim e São Joaquim de Bicas.

Foto: Reprodução/ Vídeo/ Redes Sociais

Os eventos que envolvem a perseguição, os bloqueios e as ameaças foram documentados em um vídeo que rapidamente se disseminou nas redes sociais. O que tem surpreendido tanto os oficiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) quanto os investigadores da Polícia Civil é o fato de o motorista do Ford Fusion, mesmo após colidir com a carreta, ter continuado sua investida.

O motorista da carreta, desesperado, ligou para a PRF buscando auxílio, indagando: "Como faço para me desvencilhar dele?".

O vídeo retrata a sequência de eventos e o início do conflito. Ambos os veículos saem de uma via marginal e adentram na pista principal da BR-381.

O Fusion mais uma vez se coloca à frente da carreta e diminui sua velocidade, na tentativa de forçar o caminhoneiro a parar. No entanto, a carreta segue em frente e empurra o veículo até fazê-lo rodopiar e sair da estrada.

No impacto entre os dois veículos, o condutor do Fusion mantém o pé no freio, fazendo com que o carro derrape e solte fumaça dos pneus queimando na frenagem.

O motorista da carreta dirigiu-se à base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Betim para registrar um boletim de ocorrência. Às autoridades, ele explicou que o desentendimento teve origem em uma ultrapassagem na rodovia que não foi bem recebida pelo motorista do Fusion.

Da redação com Estado de Minas