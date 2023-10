Parte da duplicação de rodovia entre Curvelo e Montes Claros é entregue; obras seguirão ocorrendo na BR-135

A Eco135, uma concessionária do Grupo EcoRodovias, em colaboração com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra) e o Governo do Estado, realizou uma cerimônia na segunda-feira, dia 23, para marcar a entrega parcial das obras de expansão e duplicação da BR-135. O evento ocorreu nas proximidades do Km 614 da BR-135, na cidade de Curvelo, e contou com a presença do Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Pedro Bruno Barros de Souza, juntamente com outras autoridades, membros da comunidade e colaboradores.

Foto: Dirceu Aurélio

Essa cerimônia representa um ponto crucial nas extensas obras realizadas pela Eco135 na região. Agora, os motoristas que percorrem a BR-135 desfrutam de 65 quilômetros de estradas duplicadas nas cidades de Curvelo e Corinto, bem como 40 quilômetros de faixas adicionais e cinco passarelas liberadas para travessia. O principal objetivo dessas intervenções na rodovia é aumentar a segurança dos usuários e melhorar o transporte de mercadorias, uma vez que a BR-135 é uma conexão vital entre as regiões Nordeste e Sudeste/Sul do Brasil.

Durante o evento, o Governador destacou: "Com essas obras, a rodovia oferece mais conforto e segurança, e é isso que nós queremos, boas estradas, porque onde você tem essa facilidade de acesso, você atrai mais investimentos, e muitos empresários vão até o local onde pretendem fazer seu investimento, e uma boa rodovia é de fundamental importância para que essa região se desenvolva, e isso está acontecendo."

Além das obras já concluídas, a concessionária continua trabalhando em uma das maiores obras de infraestrutura viária em andamento no Brasil. Ainda este ano, serão disponibilizados ao tráfego mais 25 quilômetros de pista duplicada, a continuação da implantação e readequação do trecho Leste do Anel Viário de Montes Claros e o início da mobilização para obras de duplicação e ampliação do trecho norte da concessão. Também continuarão a ser implantadas outras cinco passarelas e será realizada a reabilitação e recuperação de mais de 200 quilômetros de pavimento ao longo de todo o trecho.

Foto: Dirceu Aurélio/Imprensa MG

A concessionária já investiu mais de R$ 1,5 bilhão em obras e serviços, proporcionando maior segurança, conforto e eficiência aos usuários dessas vias. A previsão total de investimento é de R$ 2,827 bilhões em toda a concessão.

Desempenhando um papel fundamental na logística e economia da região Centro-Norte do estado, estima-se que todas essas obras tenham gerado cerca de 3 mil vagas de emprego diretas e indiretas, beneficiando os mais de 630 mil habitantes próximos e os 38 mil veículos que transitam diariamente por esses pontos de atendimento.

Na ocasião, também foi assinada a ordem de serviço para a construção de um dispositivo de retorno próximo ao Km 630 da BR-135, em Curvelo. Essa obra atende a uma solicitação da população local que inicialmente não estava prevista no contrato de concessão.

A concessão da Eco-135 prevê investimentos de R$ 3,6 bilhões ao longo dos 30 anos de contrato, abrangendo 364 quilômetros de malha viária que corta as cidades de Montes Claros, Bocaiúva, Engenheiro Navarro, Joaquim Felício, Buenópolis, Augusto de Lima, Corinto e Curvelo, e inclui também trechos das rodovias LMG-754 e MG-231, alcançando ainda os municípios de Cordisburgo, Inimutaba, Caetanópolis e Paraopeba.

Esses investimentos representam um impulso significativo para o desenvolvimento e a geração de empregos na região Centro-Norte de Minas Gerais.

Da Redação com Agência Minas e Eco-135