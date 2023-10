Motoboys depredam casa onde vivem travestis por briga envolvendo cocaína

A Polícia Civil de Minas Gerais irá investigar uma confusão envolvendo motoboys e travestis em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (24). Um entrevero envolvendo uma corrida para comprar cocaína fez com que a casa onde a cliente chamou o condutor fosse depredada.

Foto: reprodução redes sociais

De acordo com a Polícia Militar, tudo começou quando uma travesti pediu uma corrida de moto por aplicativo e foi até uma boca de fumo buscar um pino de cocaína. No fim da viagem, o trabalhador teria obrigado a travesti a jogar o entorpecente fora e teria chamado a mulher trans de homem. Na versão da travesti, o motorista sabia o objetivo da corrida e havia concordado com a ida até o local. Já fontes ouvidas pela Itatiaia ligadas ao motoboy disseram que o trabalhador foi pego de surpresa.

Conforme o registro policial, assim que a trans retornou à residência, exigiu o dinheiro da droga (R$20) de volta, uma vez que jogou o pino fora. “Ele disse que não poderia vir com a droga. Foi então que joguei a droga na frente dele e quando, cheguei no meu local de parada, fiz ele passar o valor da droga”, contou a travesti, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Ela garante que, desde a solicitação, ela havia comunicado o objetivo da corrida. “Ele sabia”, acrescentou. Ela contou que ele pagou, mas saiu jurando voltar, jogando pedras contra o portão. Na versão do homem, nesse momento, ele foi agredido. Horas depois, já no fim da tarde, entre 10 e 15 motoboys foram à residência onde moram 19 travestis e jogaram bombas e fogos — danificando a entrada e invadindo o local.

“Quebraram as portas, as janelas, os telhados… Minhas amigas tiveram que pular o muro e acabaram cortando os pés”, acrescentou. Outra travesti que mora na residência contou como foi no momento do ataque. "Ficamos assustadas com as bombas. Ele foi arrogante, grosso e preconceituoso. Mas não vai ficar assim, a Justiça será cobrada", afirmou.

Da redação com Itatiaia