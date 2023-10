PM prende quatro suspeitos de extrair minério ilegal em BH; material seria levado para Sete Lagoas

Quatro homens foram detidos na última segunda-feira (23) em Belo Horizonte, acusados de extração ilegal de minério de ferro. O material seria entregue em Sete Lagoas - mas, não foi detalhado quem receberia o produto.

Foto: TV Globo / reprodução

A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Meio Ambiente; há 15 dias chegaram diversas denúncias sobre a extração e a propriedade, que fica no bairro Olhos D'Água, passou a ser monitorada pelo serviço de inteligência, já tendo passagem pelo mesmo tipo de crime. Foram apreendidos retroescavadeiras e caminhão, porém os agentes afirmam que não seria possível apreender todos os veículos usados no local.

"Dos quatro presos, um indivíduo que se identificou como proprietário do terreno. Ele fazia o controle de entrada e saída de veículos no local. Ele já tem passagem pela polícia pela prática do mesmo crime", explicou o Sargento Marcos Vinícius Fernandes. O material seguiria para Sete Lagoas.

Os presos foram encaminhados para o Batalhão Ambiental e os veículos apreendidos para a Polícia Federal.

Da redação com G1