Promoção '2 Anos Sem Conta' da Cemig : Clientes têm até terça-feira (31) para participar do próximo sorteio

A promoção “2 Anos Sem Conta Cemig” da Cemig continua premiando clientes em todo o estado. Esta promoção serve como um incentivo para que os consumidores adotem as opções de pagamento e serviços digitais oferecidos pela empresa. Ao aderir aos critérios definidos nas regras da promoção, o cliente tem a chance de ganhar até dois anos de contas de serviços públicos pagas, aproveitando a comodidade, a modernidade e a segurança do pagamento de contas digitais e do atendimento ao cliente. Para participar do próximo sorteio, marcado para 11 de novembro, os clientes devem se inscrever até o próximo prazo, 31 de outubro.

Foto: Reprodução/ Internet

Desde o seu lançamento, em maio deste ano, a campanha já concedeu recompensas a 40 pessoas. Ao final de 2023, serão 64 vencedores no total, sendo quatro sortudos sorteados a cada 15 dias. Cada vencedor receberá um prêmio de R$ 5 mil, que pode ser aplicado como desconto na conta de luz e tem validade de até dois anos.

Para participar e receber os números da loteria, o passo inicial é criar uma conta pessoal em cemig.com.br/2anossemconta. O cliente tem várias opções para aumentar as chances de ganhar um dos prêmios, dependendo dos diferentes métodos que escolher.

Números da sorte

Cadastrar os dados da conta de luz paga por meio do QRCode PIX concede um número de loteria para cada conta paga.

A inscrição no pagamento automático de conta de luz paga também rende ao cliente um número de loteria para cada conta paga.

Além disso, caso o cliente seja cadastrado ou cadastre-se para receber a conta de luz por e-mail, ele também receberá um número de sorteio, válido por todo o período da promoção, conforme explica Wellington Cancian, gerente de Recuperação de Receitas da Cemig.

E isso não é tudo; mesmo cadastrando-se para receber a conta de luz apenas com o QRCode PIX para pagamento, sem o tradicional código de barras, também habilita o cliente a um número lotérico durante todo o período da promoção. “Além disso, ao acessar o aplicativo Cemig Atende e atualizar o contato do correntista da conta de luz, o cliente receberá um número de sorteio, válido também durante todo o período da promoção”, finaliza o gerente.

Para mais informações, incluindo instruções sobre como pagar com PIX ou configurar o pagamento automático de contas, receber a fatura por e-mail, baixar o aplicativo Cemig Atende e autorizar o recebimento da fatura apenas com QRCode PIX, acesse o site da promoção.

Da redação com Agência Minas