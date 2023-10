Primeira cozinha-escola é inaugurada no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte

O Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto (Piep), localizado em Belo Horizonte, inaugurou uma cozinha-escola completamente equipada e de padrão profissional. A partir deste momento, todas as refeições destinadas aos servidores e às reclusas serão preparadas nas instalações da própria unidade prisional.

Foto: Thiago Ciccaríne

Essa iniciativa se concretizou através de um investimento considerável, superando a marca de R$ 800 mil, promovido pelo Governo de Minas em um inovador projeto-piloto, concebido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A cozinha-escola será responsável por oferecer formação profissional a reclusas a cada semestre. Inicialmente, 32 mulheres, divididas em duas turmas, serão as pioneiras nesse projeto. Elas foram selecionadas pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional, garantindo que estejam aptas para o trabalho.

Além de receberem treinamento, as detentas também serão remuneradas e poderão reduzir suas penas. Ao completarem o programa, as participantes receberão certificados e serão acompanhadas durante todas as etapas do aprendizado, saindo da prisão com uma nova profissão em mãos.

No momento em que se entra no complexo, o aroma de comida caseira já é perceptível. Melique Miranda de Oliveira, uma das reclusas do Piep, está envolvida no projeto piloto e compartilha suas impressões: "Estou tendo experiências novas. A alimentação é totalmente fresca, preparada na hora, proporcionando uma qualidade de refeições que antes não tínhamos motivo para questionar", diz Melique. Ela expressa sua gratidão à direção da instituição pela oportunidade e pelo curso que lhes proporcionará habilidades para uma nova etapa após a saída da prisão.

Para que a cozinha pudesse operar eficientemente, o local foi inteiramente reformado para estar em conformidade com as normas sanitárias vigentes. Um investimento total de R$ 882.131,50 foi feito para realizar essa reforma.

As modificações incluíram a instalação de várias áreas, como uma recepção/pré-higienização, despensa fria, despensa, cozinha, refeitório, área de circulação, vestiário masculino, vestiário feminino, escaninhos, depósito de material de limpeza, sala de nutricionista e pátio coberto. Além disso, os acessos externos à cozinha passaram por ampliação e reforma.

O secretário Rogério Greco participou da inauguração e enfatizou o seu compromisso em tornar a gestão de alimentação uma prioridade. "Este projeto é de grande importância para nós. Aqui, estamos presenciando uma cozinha de nível profissional e, se essa iniciativa for bem-sucedida, esperamos poder replicá-la em outras unidades, sempre que for viável", declarou o chefe da secretaria, realçando a produção de alimentos dentro do complexo.

A diretora da unidade, a policial penal Kelly Cristina Nicolau, já observa melhorias na rotina do local, uma vez que as novas refeições estão sendo servidas há alguns dias durante a fase de testes. "A reintegração da cozinha à unidade trouxe uma melhoria significativa na qualidade das refeições oferecidas aos funcionários e às custodiadas. Além disso, isso proporciona um cumprimento de pena mais humanizado, uma vez que as participantes receberão treinamento e certificação, saindo daqui com uma profissão", explicou.

Da Redação com O Tempo