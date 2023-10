Polícia Civil prende líder de seita religiosa que furtava cadáveres de cemitério em Minas

Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de liderar uma seita religiosa investigada por furtar ossos e cadáveres de um cemitério do município de Vazante, na região Noroeste de Minas. Um funcionário do local, de 66, também foi preso por envolvimento no crime.

Foto: Alan Junio / arquivo

Apurações apontam que o líder reside em Patos de Minas e, desde dezembro do 2022, o grupo estaria violando sepulturas do cemitério com ajuda do funcionário, que era responsável por escolher o túmulo, desenterrar os corpos, subtrair os objetos e garantir o sigilo do crime, conforme relata o delegado André Luiz Ferreira dos Santos.

As investigações começaram em setembro deste ano e a PCMG representou à Justiça pela prisão preventiva dos dois, além de três mandados de busca e apreensão domiciliar, cumpridas nesta quinta (26) nas duas cidades. Durante a ação foram recuperados objetos e ossos que teriam sido roubados do cemitério.

Os investigados foram encaminhados para o sistema prisional, onde seguem à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outros envolvidos na seita religiosa.

Com Itatiaia