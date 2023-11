Cachaças da Zona da Mata são premiadas em concurso na Itália

Bom Jardim de Minas e Mar de Espanha, municípios de Minas Gerais, viram suas cachaças serem reconhecidas em um dos mais prestigiados eventos internacionais do mundo das bebidas, a 'Spirits Selection do Concours Mondial de Bruxelles'. Este concurso de renome global avalia e premia destilados de diversas categorias, incluindo cachaças, uísques, conhaques, runs, gins e outras iguarias do gênero.

Foto: Senar/Divulgação

A edição deste ano do evento ocorreu na cidade de Treviso, na Itália, e contou com um júri composto por especialistas internacionalmente reconhecidos. Esses profissionais avaliaram bebidas espirituosas de todo o mundo, levando em consideração critérios como sabor, aroma e coloração.

A cachaça Capitão, de Bom Jardim de Minas, não é estranha a esse concurso, tendo participado de edições anteriores. Desta vez, a destilaria conquistou uma medalha de ouro e outra de prata, somando-se a outras premiações anteriores. Paulo Cezar da Silva, responsável pela produção da cachaça, expressou seu orgulho com as palavras: "Já temos três medalhas de prata e uma duplo ouro neste concurso, levando em conta a participação em anos anteriores. Cachaça Capitão experimenta quem pode, bebe quem tem juízo."

Da mesma região, a Cachaça Pereirinha, produzida em Mar de Espanha, também foi honrada com uma medalha de prata. Pedro Duim, responsável pela produção da cachaça, destacou o cuidado dedicado a todas as etapas do processo, desde o cultivo da cana até a embalagem final, com o objetivo de proporcionar uma experiência excepcional aos apreciadores dessa bebida singular.

A Spirits Selection do Concours Mondial de Bruxelles ocorreu em Treviso, na Itália, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, reunindo avaliadores que são referências na análise de características únicas das bebidas espirituosas. No próximo ano, o evento está programado para acontecer em setembro, na cidade de Renhuai, na China.

Da redação

Fonte: G1