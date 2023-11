Neta pede ajuda a avô para estacionar carro e ele atropela três pessoas

Um idoso, de 81 anos, atropelou a neta (21 anos), a namorada (66 anos), e um garçom, (36 anos), na tarde de domingo (29) em um restaurante na Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Os três sofreram escoriações e foram encaminhados para atendimento médico.

Foto: Dener Alano/TV Globo

Conforme informações do boletim de ocorrência, a jovem tirou a carteira de habilitação recentemente e estava insegura de estacionar. Por isso, ela pediu ajuda ao avô.

A neta do homem e a namorada dele, então, foram para um restaurante e sentaram-se à mesa, do lado de fora do estabelecimento. Pouco depois, o garçom foi atendê-las. De repente, o veículo avançou sobre o trio.

Aos policiais, o idoso contou que perdeu o controle da direção. A carteira de habilitação dele estava vencida há mais de 30 dias, segundo o boletim de ocorrência, e foi aplicado um auto de infração.

Com O Tempo