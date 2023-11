Metrô de BH apresenta problemas e atrasos na manhã desta segunda-feira

Na manhã desta segunda-feira, 30 de outubro, os passageiros dependentes do metrô em Belo Horizonte enfrentaram contratempos e atrasos. Relatos dos problemas foram recebidos pela reportagem de O Tempo antes das 6h. Na estação São Gabriel, uma passageira descreveu a lotação, mencionando que o metrô vindo do Eldorado estava retornando. Outro relato destacou a ocorrência de atrasos e superlotação.

Foto: João Godinho

Ao ser contatada, a empresa responsável pela administração do metrô de Belo Horizonte inicialmente informou que "devido a uma falha técnica em um dos trens, a operação estava ocorrendo com intervalos mais espaçados entre as composições". A situação foi regularizada por volta das 8h, conforme anunciado pela empresa.

Da Redação com O Tempo