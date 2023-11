Idoso é preso em MG após confessar tocar em criança de 7 anos alegando ter 'autorização de Deus'

Na última sexta-feira (27 de outubro), um idoso de 60 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) no Mercado Municipal de Poté, na região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, após admitir ter passado a mão em uma criança de 7 anos. O suspeito justificou suas ações alegando ter recebido uma "autorização de Deus".

A mãe da criança estava trabalhando no momento em que o idoso passou as mãos nos cabelos da menina. Diante disso, a mãe repreendeu o idoso, alertando-o para que não tocasse mais na criança. No entanto, o suspeito ignorou o pedido da mãe e tocou em outras partes do corpo da vítima. A criança confirmou os acontecimentos para a PM, que a encontrou chorando e precisou acalmá-la com a ajuda de familiares.

Os parentes da criança acionaram a PM para denunciar o idoso. Apesar de buscas anteriores não terem localizado o suspeito, os policiais foram informados de que ele havia retornado ao Mercado Municipal enquanto a ocorrência estava sendo registrada.

O idoso foi localizado e, durante o interrogatório, afirmou que suas ações eram justificadas porque a criança era "dele" e alegou ter recebido permissão divina para tocar no corpo da vítima. O suspeito apresentava sinais de embriaguez no momento da prisão.

