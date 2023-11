BR-040:  mãe e filhas ficam feridas após um carro capotar na rodovia na RMBH

A BR-040 ficou temporariamente fechada após um carro capotar com uma mãe e suas filhas em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. A concessionária Via 040, responsável pelo trecho, informou que o acidente ocorreu no sentido Distrito Federal.

Foto: Ascom CBMMG

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a mulher, de 50 anos, tinha acabado de buscar suas filhas, de 9 e 13 anos, na escola. Testemunhas relataram que dois veículos tentaram ultrapassar uma carreta, mas acabaram invadindo a pista onde o veículo da mulher estava.

Como resultado, a condutora perdeu o controle do carro, atravessou a pista e capotou no barranco. A mãe e as filhas ficaram feridas no acidente e foram socorridas pela aeronave Arcanjo do Corpo de Bombeiros.

A Via 040, a empresa que administra a rodovia, anunciou a interdição parcial nos sentidos RJ e Distrito Federal, com um congestionamento de 4 km em ambas as direções. O trecho afetado fica entre o clube Serra da Moeda e o condomínio Alphaville, como informado nas redes sociais por volta das 18h29.

Da Redação com OTempo