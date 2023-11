Temporal em Montes Claros tem desabamento, casas inundadas e pessoas retidas

Na madrugada desta terça-feira, 31 de outubro, Montes Claros, no Norte de Minas, foi atingida por fortes tempestades. O Corpo de Bombeiros recebeu um total de 84 chamados durante o período, lidando com diversas situações decorrentes do clima adverso. Entre as principais ocorrências atendidas, destacam-se um desabamento parcial, resgates de pessoas retidas e casas inundadas.

Foto: CBMMG/Divulgação

Por volta das 02:40, duas equipes dos bombeiros foram despachadas para o bairro Tancredo Neves, respondendo a chamados sobre inundações em residências. Na área, pelo menos 15 casas foram afetadas, com a água atingindo mais de meio metro de altura, causando transtornos e prejuízos aos moradores. Os bombeiros utilizaram bombas de sucção para drenar a água de algumas casas e acionaram a Defesa Civil para avaliar os danos estruturais.

Meia hora antes desse incidente, no bairro Vila Regina, a corporação foi solicitada para resgatar duas pessoas com deficiência física que estavam presas dentro de uma casa inundada. As equipes tiveram que realizar uma entrada forçada na residência, devido às vítimas estarem impossibilitadas de chegar até a porta, já que estavam acamadas e a casa estava com cerca de 1 metro de água. Com o auxílio de equipamentos apropriados, os bombeiros conseguiram resgatar as vítimas, que estavam sobre um colchão tentando se proteger da inundação. Felizmente, foram retiradas com segurança e sem ferimentos.

Por volta das 3h20, no bairro Village do Lago 2, os bombeiros responderam a um chamado devido à inundação e colapso parcial de uma residência, resultado da forte chuva durante a madrugada. O terreno vizinho à casa da pessoa que solicitou ajuda foi inundado pelas águas da chuva, o que resultou no rompimento de um muro e atingiu a residência próxima. Felizmente, não houve feridos neste incidente.

Da Redação com O Tempo