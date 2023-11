Paralização geral: Servidores públicos de MG unem-se contra proposta do RRF

No dia 7 de novembro de 2023, o funcionalismo público estadual de Minas Gerais realizará uma paralisação coordenada pela Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos e diversas centrais sindicais, incluindo a CUT Minas. A ação é uma resposta à proposta do governo de Romeu Zema de congelar os salários dos servidores públicos por até 9 anos, por meio do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que tem enfrentado forte oposição por parte dos funcionários públicos.

Foto: Reprodução/ CUT-MG

O anúncio de medidas de austeridade econômica pelo governador, feito em 16 de outubro, tem gerado ampla contestação. Uma das medidas mais controversas é o congelamento dos salários dos servidores públicos, podendo ser estendido para 12 anos, caso seja aprovado pelos deputados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Denise Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), manifestou preocupações com a disparidade entre o aumento salarial do governador, a situação precária dos salários dos profissionais da educação e os consideráveis recursos disponíveis no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), destinados à valorização da categoria. Ela criticou o fato de o governador ter aumentado seu próprio salário em 300%, enquanto propõe um congelamento de salários de 9 anos para os servidores.

Além disso, sindicalistas e líderes populares estão inquietos com a proposta de privatização de empresas estatais históricas, como Cemig, Copasa e Codeminas. Essa iniciativa tem gerado resistência e preocupações sobre o futuro dessas empresas, a qualidade dos serviços que prestam e o impacto nas finanças do estado. O governo também tenta eliminar a exigência de um referendo popular para a venda de empresas estatais e reduzir o quórum necessário para aprovar essa medida por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

A Greve Geral do Funcionalismo Público está sendo organizada pela Frente em Defesa dos Serviços Públicos, composta por mais de 22 sindicatos, em colaboração com a CUT/MG e outras centrais sindicais. Este movimento é uma manifestação de resistência contra o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O presidente da CUT/MG, Jairo Nogueira, critica a adesão do governo ao RRF, expressando preocupação com as possíveis consequências negativas, "Zema vai prejudicar a população com essa medida. Serviços públicos ficarão sem investimento por nove anos e vai aumentar a dívida do estado com o governo federal. Se isso for aprovado, teremos um problema muito sério. Precisamos de serviço público de qualidade em Minas Gerais e por isso é essencial estarmos juntos no dia 7/11 nas ruas, num protesto muito grande contra esse governo que subtrai direitos dos trabalhadores, do povo e trabalha para os grandes empresários".

Da redação com CUT - MG