Homem tenta matar filho e namorado de ex no interior de Minas; crime ocorreu em escola

Um homem é suspeito de atirar contra o próprio filho, de cinco anos, e o companheiro da ex-mulher, na entrada de uma escola em Claro dos Poções, no Norte de Minas. Após o atentado, ele atirou contra a própria cabeça. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (1º).

Foto: reprodução redes sociais / WebTerra

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o pai e a mãe do menino, de cinco anos, estão em processo de litígio pela guarda, e a motivação do crime pode estar ligada ao fato dele não aceitar o fim do relacionamento.

"Por volta das 13h, o pai da criança esperou o momento em que o atual da ex-mulher chegasse para entregar o menino no Centro Municipal de Educação Infantil - Cemei Tia Naza. Ao visualizar os dois, o homem atirou contra a criança e contra o padrasto dela", disse o sargento Joelson Bertoldo, da Polícia Militar.

Ainda de acordo com o militar, ao ser atingido pela primeira vez pelo suspeito, o padastro da criança pediu socorro para o porteiro, que abriu o portão, e depois o homem disparou novamente. As vítimas estava na bicicleta quando foram atingidos.

O SAMU e os bombeiros também compareceram no local para atendimento das vítimas. Uma aeronave militar foi usada para o socorro e as vítimas foram encaminhadas ao hospital. A ocorrência ainda está em andamento.

Atualização às 17h29 - 1º de novembro

As autoridades confirmaram a morte de pai e filho após o ataque. O namorado da ex-companheira do autor está internado em estado grave em Montes Claros.

Da redação com WebTerra e G1