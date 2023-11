Ônibus cai em ribanceira e deixa uma pessoa ferida na BR-040

Uma pessoa ficou ferida em decorrência do incidente em que um ônibus caiu em uma ribanceira nas proximidades da BR-040, especificamente no quilômetro 519, situado em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução / TV Globo

As equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro à vítima. No entanto, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da pessoa ferida. O acidente teve lugar durante a madrugada desta sexta-feira, 3 de novembro.

De acordo com a Via 040, a concessionária que administra a rodovia, o ônibus saiu da pista enquanto seguia no sentido Brasília. A causa do acidente ainda está sob investigação, e equipes da concessionária encontram-se no local para realizar a remoção do veículo.

É importante ressaltar que não foram reportadas interdições ou congestionamentos na região afetada.

Da Redação com O Tempo