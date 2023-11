Na manhã de sexta-feira (3), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, altura do bairro Universitário, o trânsito está interrompido devido a um acidente envolvendo um caminhão carregado com tinta no sentido Rio de Janeiro, causando a interdição da via principal. Somente as vias marginais estão liberadas para o tráfego. O motorista, de 52 anos, foi flagrado com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Um motociclista que transitava na rodovia sofreu uma queda e foi levado para o hospital com ferimentos graves.

Foto: Anderson Porto/Itatiaia

O incidente ocorreu quando a carga de tinta se soltou na altura do viaduto da Cristiano Machado na noite anterior, quinta-feira (2), depois que o caminhão colidiu na mureta de proteção, causando o derramamento de tinta em ambos os sentidos da via. Um motociclista que passava pelo local foi atingido por um dos galões de tinta e caiu da motocicleta, sendo socorrido em estado grave.

Além da questão da CNH vencida do motorista, o veículo não apresentava sinalização indicando que transportava produtos tóxicos. O caminhão, com placa de Santa Rita de Minas, saiu de São Paulo com destino a Itabira (MG). A Polícia Militar Rodoviária (PMRV) informou que a limpeza da pista está sujeita a um acordo com a seguradora da carga.

Não há previsão para a liberação das faixas principais, permanecendo apenas as vias marginais disponíveis para circulação. A interrupção persiste na manhã de sexta-feira (3 de novembro), no Anel Rodoviário, km 461, região da Pampulha, Belo Horizonte, decorrente do incidente ocorrido na noite anterior (2 de novembro) por volta das 21h.

Da Redação, Maria Eduarda Alves