Duas escolas públicas do Brasil ganham prêmio de 'Melhor do mundo', uma delas fica em BH

A Escola Municipal Professor Edson Pisani, localizada no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, foi eleita a "Melhor Escola do Mundo" para Colaboração Comunitária em 2023. A escolha foi determinada por uma votação pública.

Escola Municipal Professor Edson Pisani (BH). Foto: T4 Education / Reproducão

Em setembro deste ano, a escola foi selecionada como uma das três finalistas do prêmio Melhor Escola do Mundo para Colaboração Comunitária de 2023. As outras duas finalistas, na mesma categoria, estão localizadas na África do Sul e nos Estados Unidos. Nesta edição, 108 países estiveram representados na premiação.

Outra escola brasileira, finalista do World’s Best School Prizes, é a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, em Carnaubal (CE). Cada escola finalista poderá receber um prêmio de US$ 50 mil, equivalente a cerca de R$ 250 mil.

A Escola Municipal Professor Edson Pisani oferece educação infantil, ensino fundamental e alfabetização de adultos. De acordo com o World’s Best School Prizes, a instituição "tem sido uma fonte constante de transformação e apoio aos alunos e à comunidade do Aglomerado da Serra, uma das favelas mais antigas e importantes do Brasil."

A escola é reconhecida por promover práticas de vida sustentáveis, reduzindo o lixo e melhorando a qualidade de vida na comunidade. Se for premiada como a Melhor Escola do Mundo em Colaboração Comunitária, poderá aprimorar ainda mais a qualidade de vida na região, "implementando iniciativas mais sustentáveis, ampliando o acesso à educação e criando mais oportunidades para os alunos se envolverem em serviços comunitários", conforme informado pela organização.

Reveja a cerimônia de premiação e o momento em que as escolas ficaram sabendo que venceram:

Minutagem:

- A partir de 1:31:18 para Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, de Carnaubal (CE)

- A partir 1:40:30 para Escola Municipal Professor Edson Pisani, Belo Horizonte (BH)

Confira vídeos de apresentação das duas escolas:

Da Redação com Itatiaia