Cidades mineiras têm alerta de granizo e 100 mm de chuva; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, neste domingo (5), para a possibilidade de granizo e chuva intensa nas cidades de Minas Gerais. O alerta abrange chuvas com índices entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos fortes de até 100 km/h.

Foto: Reprodução Internet

Essa advertência é válida até as 10h de segunda-feira (6). As cidades nas regiões Norte de Minas, Noroeste, Jequitinhonha e Vale do Mucuri estão sob risco.

Este alerta laranja para tempestades sugere o potencial de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, quedas de árvores e possíveis alagamentos.

Aqui está a lista de cidades que estão sob o alerta:

Águas Vermelhas

Almenara

Bandeira

Berizal

Bertópolis

Bonito de Minas

Buritis

Cachoeira de Pajeú

Cônego Marinho

Catuti

Comercinho

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Fronteira dos Vales

Gameleiras

Indaiabira

Itacarambi

Jacinto

Jaíba

Januária

Juvenília

Janaúba

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

Machacalis

Mamonas

Manga

Matias Cardoso

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Montezuma

Mata Verde

Mato Verde

Medina

Ninheira

Pai Pedro

Palmópolis

Pedra Azul

Porteirinha

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São João do Paraíso

São João das Missões

Taiobeiras

Vargem Grande do Rio Pardo

Da Redação com Itatiaia