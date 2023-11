Picanha fica mais cara às vésperas de festas de fim de ano; confira pesquisa

Faltando pouco mais de um mês para as festividades de fim de ano, quando a demanda por carne geralmente aumenta, o preço médio dos cortes em Belo Horizonte e arredores está, em sua maioria, mais baixo do que no início de 2023. No entanto, algumas opções, como a picanha, começaram a registrar aumentos de preço desde o mês passado. No início do ano, a picanha era comercializada a R$ 71,89 o quilo e, em novembro, atingiu uma média de R$ 65,20. Isso representa uma queda de 9,3% desde o início do ano, mas um aumento de 2,26% em comparação com outubro, quando o preço era de R$ 63,76.

Foto: Fred Magno/O Tempo

Os dados foram levantados pelo site de pesquisa Mercado Mineiro, que analisou 39 açougues entre os dias 3 e 4 de novembro. A maior variação identificada foi no preço da fraldinha, que subiu 4,08% no mês, passando de R$ 32,97 para R$ 34,32. Mesmo assim, o valor está mais baixo do que em janeiro, quando era de R$ 35,01.

Enquanto isso, o preço da carne suína permanece estável. A maior variação mensal é de 1,1%, como no caso da pazinha, que teve uma leve diminuição de preço, passando de R$ 16,16 para R$ 15,98. Por outro lado, Feliciano Abreu, administrador do Mercado Mineiro, destaca o aumento nos preços do frango nos últimos meses, após algumas quedas: "Isso tem sido um grande problema. Nos últimos seis meses, ele vem apresentando aumentos. Nos últimos 21 dias, continuou subindo". Entre as opções de frango, a maior diferença é no quilo do peito resfriado, que aumentou de R$ 12,79 para R$ 13,08, uma diferença de 2,26%. No início do ano, esse corte custava mais, R$ 14,27.

Picanha chega a quase R$ 90

O preço das carnes em diferentes açougues varia até 201% — exemplo da orelha de porco, que vai de R$ 4,85 até R$ 14,80. O quilo da picanha mais barato encontrado pelo levantamento é de R$ R$ 49,99. O mais caro, 80% superior, de R$ 89,98.

A pesquisa completa e o endereço dos locais visitados podem ser conferidos no site do Mercado Mineiro.

Da Redação com O Tempo