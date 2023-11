Circuito das Grutas e Senac firmam parceria para rota de turismo gastronômico 'do Frango e Cachaça' na região

O turismo gastronômico em Minas Gerais está prestes a ganhar uma nova rota que promete experiências incríveis para o turista. A Rota do Frango e da Cachaça do Circuito Turístico das Grutas será composta por estabelecimentos gastronômicos que terão pratos com frango harmonizados com cachaças e destilados da região e está sendo estruturada por meio de uma parceria histórica entre a Instância de Governança Regional (IGR) Grutas e o Senac Minas. Neste mês de novembro vão ocorrer visitas técnicas aos estabelecimentos e destilarias nos 15 municípios da IGR Grutas pela equipe de gastronomia do Senac.

Foto: Circuito das Grutas / Divulgação

Para além da promoção do turismo gastronômico no território, a Rota também tem como objetivo “estruturar, capacitar e promover a cozinha do Circuito das Grutas e por isso a parceria com a Diretoria de Gastronomia do Senac Minas, sob a coordenação do Chef Edson Puiati, é tão importante porque vai proporcionar o aprofundamento no mapeamento da gastronomia do território que já estamos realizando, capacitações e apoio técnico para os participantes, além do reforço para implementação, promoção, lançamento e comercialização da Rota”, explica a presidente da IGR Grutas, Mariela França.

Para Puiati, “essa parceria é uma combinação harmoniosa de recursos e experiências, que pode beneficiar não apenas as duas organizações envolvidas, mas também a população local e os visitantes que desejam vivenciar uma experiência turística autêntica e enriquecedora. Estou otimista quanto ao potencial dessa colaboração e confiante de que ela resultará em um impacto positivo na formação profissional, no turismo, na cultura local e na preservação ambiental na região do Circuito das Grutas”. A presidente da IGR Grutas completa dizendo que “é uma alegria poder contar com a expertise em gastronomia e capacitações do Senac para profissionalizar nossa Rota e tecermos juntos experiências incríveis para aqueles que percorrem a Rota”.

Reunião onde foi firmada a parceria das instituições com a presença da Presidente da IGR Grutas, Mariela França e a Diretoria de Gastronomia do SENAC MG sob coordenação do Chef Edson Puiati. Foto: Circuito das Grutas/ Divulgação

Fases de Execução

O projeto é composto de sete grandes fases e já se encontra na Fase IV que é de qualificação dos participantes. Nos dias 17, 18 e 19 de outubro foi concluída a etapa de reuniões entre IGR Grutas, municípios, bares, restaurantes e destilarias participantes da Rota do Frango e da Cachaça.

Participaram desta etapa representantes de mais de 40 estabelecimentos comerciais. E no último dia 23 foi realizada uma reunião com os participantes e equipe Senac para apresentação da metodologia e cronograma de trabalho das próximas etapas: visitas técnicas nos empreendimentos, compilação de inventário gastronômico e capacitações. A visitação técnica foi iniciada no dia 24 de outubro e será realizada pela equipe Senac durante todo mês de novembro.

O Circuito das Grutas

A Associação Circuito Turístico das Grutas – IGR Grutas, é composta atualmente por 15 municípios: Cachoeira da Prata, Capim Branco, Caetanópolis, Confins, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Jequitibá, Lagoa Santa, Matozinhos, Paraopeba, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, Sete Lagoas, Santana de Pirapama e Prudente de Morais. O Circuito Turístico das Grutas acolhe diferentes paladares, gostos, interesses e desejos: do turista aventureiro ao relaxado, de crianças à terceira idade, do rural ao urbano. Para os amantes da aventura, estão incluídas as grutas do Maquiné, Gruta da Lapinha e Gruta do Rei do Mato além de inúmeras possibilidades de trekking, pedal, escalada, entr outros.

Da Redação com Circuito das Grutas