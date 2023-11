Caravana iluminada da Coca-Cola percorrerá cidades mineiras nesse fim de ano; confira as datas

A Caravana Iluminada da Coca-Cola FEMSA Brasil estará presente em várias cidades, na região metropolitana de Belo Horizonte no dia 28 de novembro, seguindo para Divinópolis, Betim, Contagem, Itabirito, Juiz de Fora e muito mais.

Foto: Lening Abdala/Divulgação

A atração itinerante, composta por cinco caminhões que apresentam mensagens natalinas, é um evento tradicional da empresa para a temporada festiva do Natal terá uma duração de 58 dias, abrangendo 70 cidades em sete Estados, com 38 paradas em pontos de venda parceiros.

A Caravana Iluminada proporcionará ambientes propícios para tirar fotos, apresentações de ilusionismo, dois espaços cenográficos - um representando a casa do Papai Noel e outro da Mamãe Noel - e interações com inteligência artificial. Além disso, a agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) da Coca-Cola FEMSA Brasil, trabalhada ao longo do ano, estará presente, com a utilização de placas de energia solar, compensação de carbono e emprego de materiais recicláveis nos caminhões. Destaca-se ainda a presença de mulheres no comando de dois veículos.

Inserida no lema "Desperte o Papai Noel que Há em Você", escolhido pela empresa para transmitir a mensagem de que todos têm o poder de reviver e reforçar a magia natalina.

Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil, convida: "A Caravana Iluminada é uma ação altamente representativa. Através dela, conseguimos nos aproximar das pessoas nas diferentes localidades em que atuamos. Assim, a mensagem de positividade e o espírito natalino se fortalecem ainda mais. Todos estão convidados a vivenciar a magia da nossa caravana de Natal."

Mais informações sobre a Caravana Iluminada 2023 e rotas a serem percorridas estarão disponíveis NESTE LINK.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DA CARAVANA:

27/11 - Divinópolis

28/11 - Betim e Contagem

29/11 - Belo Horizonte

30/11 - Itabirito

01/12 - Juiz de Fora

Da Redação com O Tempo