Em menos de sete horas, acidentes na BR 040 matam quatro pessoas

A BR-040 registrou dois graves acidentes com vítimas em pouco menos de sete horas, entre a noite de segunda-feira (6) e a manhã desta terça-feira (7). As colisões aconteceram em trechos próximos às cidades de Itabirito, na região metropolitana, e Congonhas, na região Central, e deixaram quatro mortos.

Congonhas

O primeiro acidente aconteceu no final da noite de segunda (6), por volta das 23h, em Congonhas. No local, um engavetamento envolvendo três caminhões e um carro de passeio deixou três mortos e um gravemente ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no carro de passeio havia três homens. Com o impacto da batida, o veículo ficou totalmente destruído e embaixo da cabine de uma carreta. Dois homens que estavam no interior do carro não resistiram e morreram ainda no local. Uma terceira vítima foi socorrida em estado grave. O condutor de uma carreta que acabou batendo na traseira de um outro caminhão, que parou por conta do acidente, também morreu. Os outros dois condutores de caminhões não tiveram ferimentos.

Itabirito

Horas depois, às 6h desta terça-feira (7), outro grave acidente foi registrado na rodovia. A batida envolvendo dois veículos de passeio e uma carreta carregada de minério aconteceu na altura do km 578, em Itabirito.

De acordo com os bombeiros, duas vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelo consórcio Via 040, responsável pelo trecho. Uma das vítimas teve o óbito constatado ainda no local do acidente. Uma segunda vítima foi levada pela aeronave Pégasus da Polícia Militar (PM) para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

