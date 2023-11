Mistério: homem fica inconsciente após levar tiro na nádega e cabeça em BH

Um homem de 35 anos foi socorrido em estado grave e inconsciente após ser vítima de tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira (8) no bairro Santa Tereza, região Leste de Belo Horizonte. A motivação do crime ainda é um mistério.

Ao chegar no local, a Polícia Militar verificou que a vítima estava caída com ferimentos causados por arma de fogo. Uma unidade avançada de saúde do Samu foi ao local, realizou o pré-atendimento e prestou o socorro até o hospital João XXIII, onde o homem chegou em estado grave.

Testemunhas disseram que um homem chegou ao local, fez vários disparos contra a vítima e fugiu correndo pela rua Xisto. O dono de um bar, que fica em frente ao local do crime, ouviu os disparos e, ao sair, encontrou a vítima caída e ensanguentada.

Não há detalhes sobre autoria e motivação do crime. Segundo a perícia, a vítima apresentava perfurações na cabeça, abdômen, braço direito e nádega direita. Pertences da vítima, como celular e carteira, foram recolhidos pela polícia.

Da redação com O Tempo