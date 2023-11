Ganhador da Mega-Sena em Santa Luzia aparece para resgatar prêmio de R$ 84 milhões após dois meses

Depois de quase dois meses, o sortudo de Santa Luzia, que conquistou R$ 84.729.015,05 no concurso 2630 da Mega-Sena, deu início ao processo para resgatar o prêmio. A assessoria da Caixa divulgou essa informação nesta quarta-feira (8 de novembro).

Foto: Reprodução Internet

A aposta foi feita na lotérica Rota da Sorte, situada na rua Alvorada, no bairro Asteca. O vencedor optou por um jogo simples, no valor de R$ 5. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões.

Prazo se aproximando do fim Faltando cerca de um mês para o prêmio expirar, o ganhador de Santa Luzia solicitou o resgate. De acordo com a Caixa, o prazo para retirada é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são destinados ao tesouro nacional para investimento no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

da Redação com OTempo