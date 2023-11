Ponto turístico em Capitólio é interditado pela prefeitura neste fim de semana

A Prefeitura de Capitólio, no Sul de Minas, anunciou a interdição dos cânions no Lago de Furnas nos dias 10 e 11 de novembro, atendendo a uma determinação da Marinha do Brasil. A interdição, planejada e preventiva, visa a segurança da navegação e permitirá a manutenção do local por geólogos. A cidade solicitou compreensão e colaboração da população, turistas e empresários.

Foto: Cristiano Machado/Imprensa MG

“O município comunica a população e demais pessoas interessadas, que por base na portaria emitida pela Marinha do Brasil, visando à segurança da navegação nos cânions de Capitólio, em coordenação com a prefeitura de Capitólio e com o apoio do Parque Mirante dos Cânions, de forma programada e preventiva, fará a interdição dos Cânions de Capitólio entre os dias 10 e 11 de novembro”, informou.

Segundo a nota, a interdição ocorre para a manutenção “do atrativo por equipe de geólogos”. “Contamos com a compreensão e colaboração dos empresários, turistas e população”, pediu a cidade.

Tragédia

Em 8 de janeiro de 2022, uma pedra se desprendeu dos cânions de Capitólio e atingiu três lanchas que realizavam passeios turísticos na região. A tragédia deixou 10 mortes.

Desde então, o local chegou a ser interditado para o tráfego de embarcações, mas foi liberado com restrições.

A Prefeitura de Capitólio e a Marinha do Brasil não deram detalhes da portaria citada pela administração municipal.

Da Redação com O Tempo