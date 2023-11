Mais de 238 escolas da rede estadual de Minas Gerais terá plano de Educação em Tempo Integral ampliado

No ano letivo de 2024, a rede estadual de ensino de Minas Gerais trará avanços significativos, incluindo a expansão da Educação em Tempo Integral (EMTI) e do Ensino Fundamental em Tempo Integral (EFTI). A adição de 238 unidades escolares oferecerá vagas para essas modalidades de ensino, impactando diretamente mais de 72 mil alunos no EMTI e 115 mil no EFTI, distribuídos em 1.453 escolas da rede estadual mineira.

SEE-MG/Divulgação

Para viabilizar essa expansão, está previsto um investimento de aproximadamente R$ 200 milhões em 2024. Esse montante contempla despesas com pessoal, custeio e investimentos destinados ao funcionamento adequado do Ensino Médio em Tempo Integral, contando com recursos do Estado e do Ministério da Educação. Paralelamente, o Governo de Minas tem direcionado esforços para a renovação tecnológica, reforma e ampliação das escolas, além da formação contínua dos professores por meio da Escola de Formação, buscando assegurar um ensino público de excelência.

Essa iniciativa da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) está alinhada com a meta do Plano Estadual de Educação, que visa oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, atendendo a 25% dos estudantes da educação básica.

Kellen Senra, subsecretária de desenvolvimento da Educação Básica da SEE/MG, enfatiza que essa expansão reflete o compromisso do órgão com os estudantes e as comunidades escolares, em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) e os acordos estabelecidos com o Ministério da Educação por meio do Programa Escola em Tempo Integral. Isso resultará em um acréscimo de 78 mil matrículas.

Juntamente com essa expansão, estão previstas alterações na matriz curricular do EMTI, oferecendo opções de 9h/aula e 7h/aula diárias em algumas escolas. Também serão diversificados os componentes curriculares das atividades integradoras, onde o Laboratório de Aprendizagens será um dos destaques, englobando os eixos cultura, arte e lazer.

Além disso, para reconhecer e compartilhar boas práticas, um edital foi organizado para selecionar as melhores experiências em gestão escolar, projetos pedagógicos e protagonismo em todas as Superintendências Regionais de Ensino. O intuito é apresentar essas práticas para toda a rede estadual.

A preocupação principal é destacar ações que tenham impacto na comunidade escolar, fortalecendo a implementação e expansão do EMTI, e o desenvolvimento de estratégias que garantam o crescimento integral do estudante, alinhado às Competências para o Século XXI, à Formação Acadêmica de Excelência e à Formação para a Vida.

Houve uma pesquisa em 2022, realizada pelo instituto Datafolha, que revelou que mais de 80% dos estudantes de Minas Gerais expressam interesse em frequentar escolas com características do Ensino Médio Integral. As principais atrações apontadas por esses estudantes são o projeto de vida e orientação de estudos, tutoria, aulas práticas e eletivas.

Da Redação com Agência Minas