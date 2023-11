Alerta de calor; Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Sete Lagoas

Alerta de calor intenso: Inmet estende aviso de perigo, e as temperaturas podem alcançar níveis recordes neste fim de semana. Prevê-se que os termômetros atinjam as maiores marcas do ano em pelo menos sete estados.

Foto INMET - Novo alerta do Inmet amplia cobertura da onda de calor.

Os recentes comunicados meteorológicos elevam o nível de alerta para grande perigo nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, e no Distrito Federal. Uma considerável porção do Paraná, Espírito Santo, sul do Tocantins, sul do Pará e sul do Amazonas também está em estado de alerta de perigo devido às altas temperaturas.

De acordo com o Inmet, a intensificação do alerta está relacionada à persistência do fenômeno, ou seja, ao número de dias consecutivos que se espera que a onda de calor perdure. A previsão é que o calor permaneça pelo menos até a próxima quarta-feira (15).

Em Sete Lagoas neste quente sábado (11) pela manhã, os termômetros registram 24°C, com uma possível mínima de 19°C e uma máxima prevista de 35°C.

Não há probabilidade de chuva, e os ventos podem atingir até 13km/h. A umidade do ar varia entre 20% (mínima) e 82% (máxima).

Para o domingo (12), a previsão indica temperaturas mais elevadas, com uma máxima de 37°C e mínima de 20°C.

Assim como no sábado, a probabilidade de chuva permanece em 0%, e os ventos são mais suaves, alcançando até 11km/h. A umidade relativa do ar pode variar entre 20% (mínima) e 70% (máxima).

Da Redação, Maria Eduarda Alves