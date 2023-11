Carnaval 2024: Governo de Minas e agência de viagens anunciam pacotes para BH e cidades históricas

Com o intuito de atrair mais turistas e consolidar Minas Gerais como um dos principais destinos de Carnaval no Brasil, o Governo do Estado lançou, em parceria com a CVC Corp, pacotes exclusivos para o Carnaval da Liberdade 2024 em Belo Horizonte e cidades históricas. Essa colaboração inédita busca não apenas atrair foliões, mas também conectar as rotas de um dos maiores carnavais de rua do país, gerando empregos, renda e fortalecendo a economia criativa em Minas Gerais.

Imagem internet

O anúncio foi feito pelo governador em exercício, Professor Mateus, acompanhado pelo secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, durante a Festuris, em Gramado (RS), nesta sexta-feira (10/11).

"Pela primeira vez, temos Belo Horizonte sendo promovido como destino pela CVC. Quero que Minas seja um grande mercado receptor, não apenas emissor. Vamos comercializar o Carnaval de Belo Horizonte como um pacote na CVC, mudando a realidade do carnaval na capital, e isso se estenderá às cidades históricas", destacou Professor Mateus.

Os pacotes turísticos incluem saídas de diversas cidades do Brasil, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, oferecendo opções promocionais aéreas e rodoviárias com hospedagem e café da manhã em hotéis da Savassi e do Centro de BH. Além disso, contemplam duas regiões da capital mineira com concentração de blocos carnavalescos, bem como uma visita de um dia a Ouro Preto, reduto tradicional da folia mineira, acompanhada por um guia.

Leônidas de Oliveira ressaltou a importância da parceria com a CVC para o Carnaval, destacando que 67% dos hotéis ficam ocupados durante essa época. Ele enfatizou a meta de aumentar em 30% a chegada de turistas, promovendo o reconhecimento do Carnaval e impulsionando a economia local.

Os pacotes turísticos não só proporcionam uma experiência no Carnaval, mas também servem como uma porta de entrada para os turistas explorarem outros destinos em Minas Gerais, como Brumadinho, com destaque para o Instituto Inhotim, e as cidades com arquitetura colonial.

Rodrigo Galvão, diretor de Produtos da CVC, destacou a importância da parceria com o Estado e a proximidade da CVC com Minas Gerais, que enviou mais de 80 mil passageiros ao estado, gerando mais de R$ 75 milhões. Ele ressaltou que mais de mil lugares em ônibus estão disponíveis para o próximo ano, não apenas para as cidades históricas, mas também para a capital.

Em 2023, o Carnaval atraiu cerca de 10 milhões de foliões em todo o estado, movimentando aproximadamente R$ 1,5 bilhão, contribuindo significativamente para a geração de empregos, renda e o fortalecimento da economia criativa em Minas Gerais.

Incentivo

Em outubro, o Governo de Minas e a Cemig lançaram o edital “Carnaval da Liberdade Cemig 2024”, somando R$ 5 milhões em investimentos. O edital vai contemplar projetos artísticos com temática carnavalesca já aprovados na Lei Estadual de Incentivo à Cultura ou que irão se inscrever no mecanismo.

As inscrições são gratuitas e serão encerradas às 23h59 do dia 30/11/2023. Podem participar pessoas físicas e/ou jurídicas (com ou sem fins lucrativos), blocos, blocos caricatos, grupos e bandas de marchinhas e escolas de samba.

Da Redação com Agência Minas