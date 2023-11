BR-365: advogada morre e três pessoas ficam feridas em grave acidente em Pirapora

Uma advogada de 35 anos faleceu e três pessoas ficaram feridas em um sério acidente envolvendo dois veículos na BR-365, próximo a Pirapora, na noite da última sexta-feira (10). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os carros colidiram frontalmente no KM-147, resultando na morte da advogada Pollyana Pereira Palma Massula, passageira de um dos automóveis.

Foto: Reprodução Internet/Arquivo Pessoal

O corpo da vítima ficou preso nas ferragens, e os bombeiros tiveram que remover a porta traseira do veículo para realizar o desencarceramento. A advogada estava viajando com o marido, de 31 anos, que foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Pirapora. A assessoria da unidade informou neste sábado (11) que ele sofreu politraumatismo, passou por procedimento médico e encontra-se estável e consciente.

Os dois ocupantes do outro veículo, uma mulher de 25 anos e um homem de 27, foram levados para o mesmo hospital em uma ambulância do Samu. Conforme a assessoria, o homem teve ferimentos leves, recebeu atendimento e foi liberado; a mulher fraturou o úmero e está programada para passar por cirurgia. O hospital também relatou que uma criança de 4 anos estava no veículo e saiu ilesa.

Em virtude do impacto da colisão, o motor de um dos veículos foi arrancado e ficou no acostamento da rodovia. A perícia esteve no local, e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Pollyana, além de advogada, exercia a função de professora no curso de Direito do Centro Universitário Funorte, em Montes Claros. A instituição emitiu uma nota de pesar nas redes sociais e anunciou um luto oficial de três dias. "Lamentamos profundamente a perda de uma mulher especial, cheia de energia e alegria, competente e inspiradora pelos seus ideais, e por sua trajetória de vida", expressou um trecho da nota.

Da Redação com G1