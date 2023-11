VÍDEO CENAS FORTES: homem mata um idoso, de 62, com uma voadora nas costas por ciúmes da namorada; autor foi preso

Um homem de 62 anos perdeu a vida de maneira chocante no Bairro Enéas, em Patrocínio, na região mineira do Alto Paranaíba, ao ser alvo de uma agressão por parte de um suspeito de 26 anos. O incidente ocorreu na sexta-feira (10) por volta das 12h e foi registrado por uma câmera de segurança.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o ataque aconteceu quando o suspeito, movido por ciúmes, desferiu uma voadora nas costas do idoso, que momentos antes havia entregue frutas à namorada do agressor. As imagens capturadas mostram o idoso caminhando, e em seguida, o agressor se aproximando para desferir um chute, resultando na queda da vítima. Após o golpe, o agressor, indiferente à situação, afastou-se enquanto o idoso permanecia desacordado. Veja vídeo:

Mesmo sendo socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima não resistiu e faleceu durante o trajeto para o hospital.

Após receber informações sobre o paradeiro do suspeito, a Polícia Militar dirigiu-se à sua residência. Ao ser cercado, o homem tentou fugir e reagiu à abordagem dos policiais. Após a contenção, foi dada voz de prisão ao agressor, que agora enfrenta acusações de lesão corporal seguida de morte. Em depoimento, o suspeito expressou arrependimento, alegando não ter imaginado que sua ação resultaria na morte do idoso.

Da Redação com OTempo