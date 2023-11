MGC-259: trágico acidente tira a vida de jovem de 19 anos em rodovia próximo a Curvelo

No sábado à noite (11 de novembro), um jovem de 19 anos perdeu a vida em um grave acidente na rodovia MGC-259, próximo a Curvelo, na região Central de Minas. O carro em que ele estava capotou, indo parar em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros.

Foto: Ascom CBMMG

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no local, os socorristas encontraram o jovem, que era o condutor do veículo, preso ao cinto na lateral do carro. Infelizmente, ele apresentava múltiplas fraturas e não apresentava sinais vitais.

O impacto da colisão foi tão severo que o veículo se partiu ao meio, com a parte traseira pegando fogo. Os bombeiros realizaram o rescaldo das chamas e o resfriamento com água. Após os procedimentos periciais, a vítima foi retirada do local de difícil acesso com o uso de cordas e entregue à funerária de plantão.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) compareceu ao local para tomar as providências necessárias.

Da Redação com OTempo