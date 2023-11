Jovens Mineiros Sustentáveis: Abertas as inscrições para municípios interessados em participar do programa em 2024

Estão abertas as inscrições para os municípios interessados em participar do Programa Jovens Mineiros Sustentáveis em 2024. O prazo para inscrição vai de 10 a 24 de novembro. No próximo ano, serão selecionados 40 novos municípios, somando-se aos 104 já participantes da iniciativa de educação ambiental promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Com essa expansão, a expectativa é alcançar até 9 mil alunos das redes públicas municipais de ensino em Minas Gerais.

Sete Lagoas foi destaque neste programa em 2023 — Foto: ASCOM - Prefeitura de Sete Lagoas

Os resultados das seleções serão divulgados em 5 de dezembro, no site da Semad. Os interessados podem acessar o edital por meio deste link para conferir os procedimentos necessários à candidatura.

O Programa Jovens Mineiros Sustentáveis tem desencadeado uma verdadeira revolução ecológica em Minas Gerais por meio da educação ambiental. Ao levar a sustentabilidade para as salas de aula das escolas municipais, o Jovens Mineiros Sustentáveis (JMS) transforma a relação dos mineiros com o meio ambiente.

Em dois anos, 104 municípios foram impactados por essas mudanças, envolvendo mais de seis mil crianças, que levam esses ensinamentos para suas famílias, comunidades e autoridades. Entre as mudanças observadas estão a redução nas contas de luz e água, maior interesse em coletas seletivas, plantios e até a mobilização por parques municipais.

Com o novo edital, mais 80 escolas municipais serão integradas ao programa, abrangendo uma média total de 3,2 mil estudantes do 5º ano do ensino fundamental. Atualmente, participam 6.541 alunos de 185 escolas municipais em Minas Gerais.

O Programa Jovens Mineiros Sustentáveis, iniciado em 2021 como projeto piloto, visa estimular alunos e educadores por meio de uma metodologia que combina teoria e prática. A capacitação dos educadores é realizada em parceria entre a Semad e as prefeituras, com material didático baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

As escolas participantes são acompanhadas de perto pela equipe da Semad, que oferece suporte via grupos de WhatsApp e realiza visitas para acompanhar o progresso do programa junto aos alunos e educadores. O monitoramento contínuo se tornou um impulsionador para as atividades, que agora integram a grade curricular, envolvendo toda a comunidade escolar.

O Programa Jovens Mineiros Sustentáveis já obteve sucesso desde sua implementação, com aumento no número de municípios participantes a cada ano. A premiação das escolas mais empenhadas em 2023 está programada para 7 de dezembro, com um evento no Centro Mineiro de Referência em Resíduos, em Belo Horizonte, que reunirá autoridades, educadores e alunos. As instituições de ensino destacadas receberão prêmios do Governo de Minas.

Fonte: Agência Minas Gerais