Ipsemg notifica mais de 53 mil pensionistas e aposentados por ausência no censo

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) emitiu notificações, através dos editais publicados nos dias 7 e 9 de novembro no Diário Oficial do Estado, direcionadas aos pensionistas e aposentados que não responderam à solicitação de participação no Censo Cadastral Previdenciário. Os referidos documentos servem como último aviso, sendo possível realizar o procedimento no site do Instituto (www.ipsemg.mg.gov.br) até o dia 15 de dezembro de 2023.

Foto: Reprodução/ Google Street View

O diretor de Previdência do Ipsemg, Diogo Soares Leite, esclarece que tais publicações visam reforçar a convocação para que esses grupos atendam à obrigação, conforme estipulado no Decreto Estadual nº 48.620/23.

Apesar de terem sido informados por correspondências e e-mails, bem como da colaboração dos órgãos do Poder Executivo Estadual e da imprensa na divulgação, mais de sete mil pensionistas e 44 mil aposentados ainda não realizaram o Censo Previdenciário. Diogo Soares destaca que é crucial que esses indivíduos atendam a esta última convocação, pois a não realização do censo pode resultar na suspensão temporária do pagamento dos benefícios.

Confira as listas publicadas:

O Censo RPPS-MG, realizado pela primeira vez pelo Governo de Minas, tem como objetivo cumprir uma obrigação legal e promover a atualização e consolidação dos dados junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais dos Regimes Próprios de Previdência Social. Iniciado em junho, o recenseamento agora inclui os servidores efetivos ativos do Poder Executivo Estadual. O Ipsemg disponibiliza um tutorial sobre o recenseamento para facilitar o processo.

Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas sobre o Censo, os interessados podem acessar o site www.ipsemg.mg.gov.br ou entrar em contato por telefone, através da Central Lig Minas 155 (para chamadas gratuitas originadas por telefone fixo dentro do estado de Minas Gerais) ou (31) 3069-6601 (para ligações por celular ou fora do estado, tarifadas conforme a operadora), selecionando as opções 3, 6 e 1.

Aqueles que não têm acesso à internet podem realizar o recenseamento de forma presencial, comparecendo à Unidade de Recursos Humanos de seu órgão ou entidade de lotação. Os aposentados da Secretaria de Educação têm a opção adicional de efetuar o recenseamento nas Superintendências Regionais de Ensino (SRE) e nas escolas estaduais cadastradas. As unidades Regionais do Ipsemg também estão preparadas para realizar o recenseamento, caso o pensionista, servidor aposentado ou servidor efetivo ativo não tenha acesso à internet.

Da redação

Fonte: Agência Minas Gerais