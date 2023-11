Abertas as inscrições para artistas de Betim na lei municipal de incentivo à cultura

Projetos elegíveis para receber financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura Noemi Gontijo, em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, já podem ser submetidos. O edital referente ao ano de 2023 foi oficialmente divulgado no Órgão Oficial na última quarta-feira (8) e está disponível para consulta no site da prefeitura (clique aqui). No mesmo endereço, é possível acessar outros anexos relacionados à edição atual.

Foto: Prefeitura de Betim/ Divulgação

Artistas e profissionais do setor cultural de Betim interessados em participar devem enviar seus projetos à Comissão de Avaliação e Seleção (CAS) via Correios, utilizando aviso de recebimento (AR), até o dia 23 de novembro.

Conforme informações divulgadas pela prefeitura, o montante disponível para o financiamento dos projetos é de R$ 1,2 milhão, valor destinado a abranger aproximadamente 58 projetos. Os projetos selecionados poderão receber até R$ 20 mil, um aumento em relação ao teto de R$ 15 mil estabelecido no edital anterior de 2022. Os beneficiários da Lei Noemi Gontijo terão um prazo de até dez meses, contados a partir da data do crédito em conta, para apresentar e executar os trabalhos na cidade.

Pode se inscrever no processo tanto pessoas físicas quanto jurídicas estabelecidas em Betim há pelo menos um ano, que possuam documentação comprovando o envolvimento em atividades artísticas, culturais ou técnicas na área pretendida por pelo menos dois anos.

Da Redação com O Tempo