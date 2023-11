Nesta sexta-feira (17), profissionais de engenharia, agronomia e geociências de todo o Brasil participarão das eleições online para escolher representantes do Conselho Federal (Confea) e dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (Creas), além dos diretores regionais (geral e administrativo) da Mútua/Caixa de Assistência em cada estado e no Distrito Federal.

Foto: Reprodução/ Internet

Pela primeira vez na história, a votação será realizada de forma virtual, das 8h às 19h. Os profissionais aptos a votar são aqueles registrados e em dia com as obrigações perante o Sistema Confea/Crea até o dia 18 de outubro de 2023. A eleição ocorrerá por meio do site www.votaconfea.com.br, e os votantes escolherão a circunscrição do Crea onde geraram sua última anuidade, independentemente do registro originário ou locais onde possuam visto.

A autenticação do eleitor será feita por meio de login (CPF) e senha enviada por e-mail ou SMS cadastrados, certificado digital (físico do tipo token, ou em nuvem), e senha de acesso da ferramenta gov.br. Os profissionais também podem solicitar um PIN pelo SMS ou e-mail.

O presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Fernando Borges, destaca a relevância da participação de cada profissional nesse processo eleitoral. "Agora é a hora de fazer valer o que cada profissional acredita. É importante exercer a democracia escolhendo os seus representantes. Isso contribui para um Sistema cada vez mais forte", ressalta Lucio.

Da redação com Itatiaia