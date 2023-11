Cemig dá dicas para economizar energia em tempos de calor

Com o calor intenso que atinge o país nos últimos dias, o consumo de energia elétrica também tem aumentado. Para evitar sustos na conta de luz, a Cemig, concessionária de energia elétrica de Minas Gerais, orienta os consumidores sobre como economizar energia no uso de aparelhos que ajudam a amenizar o calor, como ar-condicionado, ventiladores e chuveiros.

Imagem: Divulgação/CEMIG

Ventilador

O ventilador é o aparelho mais popular para refrescar os ambientes, e também o que menos consome energia. No entanto, é importante ficar atento ao tempo de uso.

“O consumo de energia depende da potência do aparelho e do tempo de uso. Por isso, mesmo que o ventilador tenha uma potência menor, se ficar ligado por muito tempo, o consumo pode aumentar”, explica o engenheiro de Eficiência Energética da Cemig, Thiago Batista.

Ar-condicionado

O ar-condicionado é um aparelho que consome bastante energia, por isso é importante usá-lo de forma consciente.

“Para economizar energia com ar-condicionado, é importante manter o ambiente fechado, usar cortinas ou persianas para evitar a incidência de luz solar e manter a temperatura em 23 ou 24 graus”, orienta Batista.

Além disso, o engenheiro recomenda que os consumidores optem por aparelhos com selo Procel ou etiqueta do Inmetro com a letra “A”, que são os mais eficientes.

Chuveiro

O chuveiro é o aparelho que mais consome energia nas residências. Em tempos de calor, é possível economizar energia diminuindo a potência do chuveiro ou até mesmo desligando-o, já que a água já está chegando morna nas torneiras.

“Ao colocar a chave do chuveiro na posição verão, é possível economizar cerca de 30% do consumo de energia”, afirma Batista.

Outras dicas

Além das dicas específicas para cada aparelho, a Cemig também orienta os consumidores a adotarem algumas práticas gerais para economizar energia:

Desligue os aparelhos eletrônicos quando não estiverem sendo usados;

Evite deixar as luzes acesas em ambientes vazios;

Não use lâmpadas incandescentes, que são menos eficientes;

Aproveite a luz natural sempre que possível;

Faça a manutenção regular dos aparelhos elétricos.

Aplicado essas dicas, é possível economizar energia e reduzir o valor da conta de luz, sem deixar de se refrescar nos dias de calor.

Da redação com Agência Minas Gerais