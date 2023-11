Começa hoje em Sabará o Festival da Jabuticaba realizado no Centro Histórico da cidade

Inicia-se nesta sexta-feira, 17 de novembro, o já consagrado Festival da Jabuticaba de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esta edição marca o 37º ano do evento, criado pela prefeitura em 1987 em colaboração com a comunidade local e empresas da região. Durante três dias, o festival espera receber cerca de 100 mil pessoas até o próximo domingo, 19 de novembro.

Foto: Divulgação Prefeitura de Sabará

O evento contará com uma agenda gastronômica diversificada, acompanhada por manifestações culturais e artísticas. Produtores, artistas locais e chefs de todo o Estado se reunirão para oferecer pratos e bebidas destacando a jabuticaba como ingrediente principal.

A cerimônia de abertura está marcada para as 20h desta sexta-feira, 17, nas praças Antônio Albuquerque, Melo Viana e Santa Rita, no Centro Histórico de Sabará. O Festival acontecerá das 18h às 23h na sexta-feira, das 10h às 23h no sábado e das 9h às 20h no domingo. A programação completa está disponível no site oficial da prefeitura.

Da Redação com O Tempo