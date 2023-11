Recorde histórico: Vestibular da Unimontes atinge mais de 39 mil inscrições

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) registrou um recorde de 39.168 inscrições para seu vestibular próprio, cujas provas ocorrerão em 10/12/2023. O processo ofertará 2.734 vagas distribuídas em 68 cursos para o ano de 2024, representando o maior número de inscritos em toda a história da instituição, que completou 61 anos em maio de 2023.

Foto: Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes

Os candidatos estão divididos em dois grupos, concorrendo a vagas para ingresso nos dois semestres de 2024. O sistema permite que um mesmo candidato dispute vagas em dois cursos diferentes no mesmo processo seletivo. Além disso, há a possibilidade de realizar provas duas vezes para concorrer a vagas no mesmo curso, mas em turmas diferentes nos semestres de 2024.

As inscrições abrangem diversas cidades onde a Unimontes possui unidades, como Montes Claros e outras localidades como Almenara, Bocaiuva, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Paracatu, Pirapora, Salinas, São Francisco e Unaí.

Das inscrições totais, 25.468 foram para cursos no campus-sede em Montes Claros, enquanto o campus de Unaí, no Noroeste do estado, recebeu 2.567 inscrições. Os demais campi também registraram números consideráveis de inscrições, cada um com sua parcela específica.

O processo seletivo da Unimontes reserva 80% das vagas para seu vestibular próprio, enquanto os 20% restantes serão preenchidos por meio do Enem e do Sisu. A instituição mantém um sistema de reserva de vagas que contempla diversos grupos, como egressos de escolas públicas, indígenas, negros de baixa renda, pessoas com deficiência e comunidades quilombolas.

As provas específicas serão divididas por áreas do conhecimento, mas disciplinas como redação, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Filosofia e Sociologia serão comuns para todos os candidatos. Além disso, há obras literárias indicadas para leitura, todas relacionadas ao tema "sertão": “Grande Sertão: Veredas” de Guimarães Rosa, “Vidas Secas” de Graciliano Ramos e “Hora da Estrela” de Clarice Lispector.

Da Redação com Agência Minas