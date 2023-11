Recorde: cidade mineira registra maior temperatura da história do Brasil; saiba qual

Araçuaí no Vale do Jequitinhonha, com cerca de 34 mil moradores, testemunhou um marco histórico no domingo (19), registrando a temperatura máxima mais alta já registrada no Brasil: 44,8ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) confirmou que essa marca superou o recorde anterior de 44,7ºC em Bom Jesus, Piauí, que remontava a 21 de novembro de 2005.

Os registros climáticos em Araçuaí remontam a setembro de 1918, conforme detalhado pelo Inmet. "A estação meteorológica de Araçuaí foi estabelecida em 5 de setembro de 1918. É uma das estações mais antigas e convencionais. Essa temperatura é um marco na história das temperaturas máximas no Brasil", explicou canal.

Este novo recorde encerrou uma onda de calor que afetou o Brasil na última semana. Em Minas Gerais, a segunda-feira (20) iniciou com temperaturas mais amenas. Na capital, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas intermitentes, por vezes intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a qualquer momento.

