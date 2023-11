Delegado que declarou que a Consciência Negra é 'besteira' será investigado pela PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais abrirá uma investigação sobre as declarações de um delegado da instituição que classificou o Dia da Consciência Negra como "besteira" em um comentário nas redes sociais. A afirmação surgiu como resposta a uma postagem da vereadora Silvinha Oliveira, do PDT, de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, que compartilhou uma citação da professora Angela Davis sobre racismo.

No comentário, o delegado questionou a relevância da data, argumentando que todos são iguais perante a lei, e chamou a celebração da Consciência Negra de "demagogia de divisão". A vereadora rebateu, destacando as desigualdades estruturais entre brancos e negros, especialmente no acesso à educação, empregos e saúde.

Outra mulher nos comentários também contestou o delegado, mas ele manteve sua posição, destacando ter enfrentado preconceito por condição social e defendendo o combate ao racismo sem "revanchismos".

Silvinha Oliveira expressou surpresa com as declarações do delegado, ressaltando a gravidade do posicionamento vindo de uma figura pública que deveria garantir imparcialidade e segurança à comunidade. A vereadora pretende acionar o Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Civil para analisar o caso, destacando que a postura do delegado repercutiu negativamente na cidade.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que a Corregedoria da instituição investigará as circunstâncias e o teor das declarações do delegado. A instituição destacou também ter realizado uma campanha no dia 20 de novembro para conscientizar sobre a importância da Consciência Negra. Até o momento, o delegado não se pronunciou sobre o ocorrido. O espaço permanece aberto para um eventual posicionamento.

