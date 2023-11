Nova portaria da Fapemig permite adesão contínua ao Programa de Bolsas

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) anunciou a Portaria FAPEMIG PRE N°051/2023, transformando o processo de credenciamento e renovação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica Júnior (BIC JR) em um fluxo contínuo. Essa medida permite que Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e Instituições de Ensino Superior (IESs) públicas ou privadas, sem fins lucrativos, no estado de Minas Gerais, adiram ao programa em qualquer momento.

Imagem ilustrativa

A Portaria 051/2023, divulgada no Diário Oficial do Estado em 21/11, alinha o processo de credenciamento ao Programa Bolsa à Iniciação Científica e Tecnológica Institucional (PIBIC). Este critério já está em fluxo contínuo desde a publicação da Portaria FAPEMIG N°046/2023.

Vale destacar que instituições devidamente credenciadas ao PIBIC JR não precisam passar por um novo processo de credenciamento. Elas devem apenas solicitar à Fapemig a renovação do credenciamento, com pelo menos 120 dias de antecedência do término de sua vigência.

Mais simples e eficaz

Jurcimar Ferreira Martins, chefe do Departamento de Programas de Bolsas e Eventos Técnicos, ressalta a importância de simplificar os processos administrativos para acompanhar a evolução constante na área de ciência e tecnologia. Ele enfatiza que essa decisão tende a ter um impacto positivo nas pesquisas apoiadas, permitindo mais eficiência na formalização das parcerias e direcionando mais recursos para o desenvolvimento da pesquisa.

As propostas devem ser submetidas por meio de um formulário eletrônico no Sistema Everest. Uma vez aprovadas e publicadas no site da FAPEMIG e no Diário Oficial, as instituições estarão habilitadas por cinco anos, podendo renovar sucessivamente pelo mesmo período.

O BIC JR da Fapemig é destinado a Instituições de Ensino e Pesquisa em Minas Gerais, incentivando estudantes do ensino médio e da educação profissional em atividades de pesquisa científica e tecnológica. A Chamada 016/2022 mais recente destinou R$ 2,4 milhões a projetos que buscavam envolver jovens estudantes no ambiente de pesquisa, estimulando sua vocação científica e contribuindo para sua formação escolar ou acadêmica, orientados por pesquisadores.

Da Redação com Agência Minas