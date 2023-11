Desfecho: delegada Monah Zein sai de apartamento após 31 Horas

A delegada Monah Zein deixou seu apartamento no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (22 ), após permanecer trancada no local desde as 9h de terça-feira (21). A saída foi acompanhada por uma equipe de socorristas e policiais civis. Zein, coberta com panos em uma maca, embarcou em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), cuja chegada à garagem do prédio precedeu sua saída.

A delegada saiu coberta com panos, em uma maca. — Foto: Videopress / reprodução

Não há informações disponíveis sobre o estado de saúde da delegada no momento de sua saída. Vizinhos se reuniram para acompanhar o desfecho da situação. A intervenção policial ocorreu após a Polícia Civil receber mensagens de conteúdo emocional sensível, levando os agentes a subirem as escadas do prédio com escudos. Durante o contato, houve tentativas de uso de um taser, mas Zein teria efetuado três disparos sem atingir os policiais, antes de se trancar no apartamento.

Relembre o caso

A confusão teve início na manhã de terça-feira, quando a delegada fez uma live no Instagram, exibindo seu apartamento e negociando com agentes do lado de fora. Durante a transmissão, Zein portava uma arma, que chegou a ser jogada para fora de casa diante das câmeras. Ela relatou ter recebido a visita de colegas após enviar mensagens em um grupo dizendo que não retornaria ao trabalho. A situação se agravou, culminando em disparos dentro da residência.

Em detalhes divulgados nesta quarta-feira, o porta-voz da Polícia Civil, delegado Saulo Castro, informou que Zein estava de férias e retornaria ao trabalho na terça-feira após um período de afastamento por "questões médicas". A polícia alega preocupação com a saúde mental da delegada e ressalta a atuação do Centro Biopsicossocial para acolher e preservar a colega.

O advogado Leandro Martins, responsável pela defesa de Monah Zein, afirmou que a delegada sofreu "perseguições" e "retaliações" no exercício da profissão. Na porta do imóvel, a advogada Jucelia Braz, também representante de Zein, alegou que sua cliente é vítima de assédio moral por parte da instituição, motivando a situação.

Da redação

Fonte: O Tempo

[module[1330]}