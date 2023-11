Polícia Civil: nova carteira de identidade já pode ser emitida em Minas

Depois de muitas idas e vindas, finalmente Minas Gerais emitirá a nova carteira de identidade nacional (CIN); no momento, estão em fase de testes a sua confecção, de acordo com a Polícia Civil.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com o órgão, para o agendamento e a emissão ainda é necessário a adequação dos sistemas e treinamento de todos os operadores dos Postos de Identificação, com cursos e acompanhamentos. Durante o mês de novembro, todos os Postos de Identificação estarão aptos para emissão gradativa do documento. Ao fim da fase de testes, a expectativa é que cerca de 140 mil Carteiras de Identidade Nacional sejam emitidas no mês, conforme a Polícia Civil.

Apesar de estar "tudo pronto", nenhum órgão governamental mineiro confirmou a data onde a nova identidade será de fato emitida aos cidadãos. O Governo Federal, que havia definido aos estados para que a CIN pudesse ser confeccionada em novembro, adiou para janeiro sua implantação.

Novidades

Uma das novidades da CIN é que ela não traz o campo "sexo". O documento passa a ser emitido com a expressão "gênero" e um campo para preenchimento do nome social, se houver. Além disos, o documento determina o CPF como número único e válido em todo território nacional.

Com a nova identidade, a probabilidade de fraudes é menor, visto que antes era possível que a mesma pessoa tivesse um número de RG por estado, além do CPF.

A nova carteira terá um QR Code, que permite verificar sua autenticidade do documento, bem como saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone. Conta ainda com um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes, o que o torna ainda um documento de viagem.

Da redação com Itatiaia