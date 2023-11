Zoológico de Belo Horizonte registra nascimentos de espécies ameaçadas de extinção

O Zoológico de Belo Horizonte registrou o nascimento de dois novos animais: um filhote de tamanduá-bandeira, no dia 30 de setembro, e um de mico-leão-de-cara-dourada, em 7 de outubro.

Crédito: Suziane Brugnara

Tanto o tamanduá-bandeira quanto o mico-leão-de-cara-dourada são espécies ameaçadas de extinção. O tamanduá-bandeira é considerado "vulnerável" pela Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), enquanto o mico-leão-de-cara-dourada é considerado "criticamente em perigo".

Os filhotes, que ainda dependem de suas mães, estão em bom estado de saúde. Nos mico-leões-de-cara-dourada, a participação ativa do pai nos cuidados também é notável.

A equipe do zoológico optou por aguardar o momento certo para divulgar o nascimento dos animais, evitando criar expectativas no público, uma vez que a sobrevivência dos filhotes ainda é incerta. Além disso, é fundamental proporcionar à mãe um período de privacidade com seus filhotes.

Os nascimentos são um importante passo para a preservação dessas espécies em risco. Eles demonstram que o Zoológico de Belo Horizonte está desempenhando um papel importante no esforço global para proteger a biodiversidade.

Da redação