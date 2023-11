Incidente com ônibus do Move em BH: Curto no ar-condicionado causa susto na estação Pampulha

Durante a tarde de quarta-feira (22 de novembro), um ônibus da linha 61 (Estação Vilarinho/Centro), operado pela empresa Move, pegou fogo na Estação Pampulha, em Belo Horizonte. O incidente ocorreu com passageiros a bordo, mas felizmente não houve feridos.

Foto: Reprodução Vídeo Redes Sociais

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Belo Horizonte (Setra-BH), o problema foi desencadeado por uma sobrecarga no sistema de ar-condicionado, que entrou em curto-circuito, demandando o desligamento imediato do equipamento e a retirada do veículo para manutenção.

Em comunicado, a Prefeitura de Belo Horizonte assegurou que o ônibus da linha 61 estava em conformidade com as normas estabelecidas. "O veículo possuía autorização válida para circulação e foi encaminhado para reparo no sistema de ar-condicionado", afirmou a prefeitura. Além disso, declarou que seus agentes prestaram assistência no desembarque dos passageiros afetados, encaminhando-os para outros ônibus disponíveis.

Da Redação com O Tempo