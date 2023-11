Betim implanta câmeras de reconhecimento de veículos em 41 pontos estratégicos

Betim receberá um sistema de reconhecimento de placas veiculares por vídeo. As câmeras LPR (Reconhecimento de Placas) começaram a ser instaladas na cidade, um total de 41 unidades em locais estratégicos para monitoramento. Dessas, 24 serão implementadas ainda este ano e as outras 17 em 2024, todos os pontos foram determinados em colaboração com as polícias Militar e Civil, além da Guarda Municipal.

Foto: Prefeitura de Betim/Divulgação

O serviço teve início em outubro e fará uma varredura em todos os veículos que entram no município pelas principais vias, prevendo-se o funcionamento pleno a partir de dezembro. A Secretaria Adjunta de Segurança Pública está em processo de alinhamento com a Diretoria de Tecnologia e Sistemas da PM para definir os detalhes operacionais das câmeras.

O secretário-adjunto de Segurança Pública, Julio Cezar Rachel de Paula, destaca a importância desse avanço tecnológico para a eficiência dos órgãos de segurança e para a redução da criminalidade na cidade.

As câmeras LPR têm diversas funções, desde monitorar tráfego e estacionamento até garantir a segurança nos limites entre municípios, em prédios públicos e controle de acesso. Em Betim, serão essenciais na identificação de veículos ligados a crimes, emitindo alertas em tempo real para a central da polícia, auxiliando investigações, rastreamento de movimentos veiculares e identificação de infratores.

Betim tem investido aproximadamente R$ 4,8 milhões na segurança pública desde o ano passado. As ações incluem o cercamento eletrônico com as LPRs, a modernização do sistema de câmeras Olho Vivo, a contratação de novos agentes e aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal, além de novos dispositivos para a Defesa Civil, entre outros.

Da Redação com O Tempo