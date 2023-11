PUC Minas recomenda o retorno de uso de máscaras após alta de casos de Covid-19

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) voltou a recomendar o uso de máscaras para pessoas com sintomas gripais, conforme anunciado pelo Comitê de Monitoramento do Coronavírus da instituição. A medida foi comunicada aos alunos em 23 de novembro, em virtude do aumento de casos de Covid-19 em Belo Horizonte.

Foto: Reprodução Internet

O comunicado ressalta a importância de retomar as orientações para prevenção e combate à doença, enfatizando que se trata de uma recomendação, não uma obrigação. Apesar de afirmar que a situação epidemiológica está sob controle, destaca que cada indivíduo deve contribuir para a segurança coletiva, adotando medidas preventivas.

O aumento de casos na capital mineira é evidenciado pelo registro de 982 casos e quatro mortes por Covid-19 entre 15 e 22 de setembro, com um total de 1.727 casos neste mês. A elevação coincide com a baixa cobertura vacinal utilizando o imunizante bivalente, que oferece maior proteção contra variantes.

Apenas 24,4% da população entre 18 e 59 anos recebeu a vacina bivalente, enquanto a cobertura entre os idosos é de 51,8%. O comunicado destaca a necessidade de aumentar a adesão à vacinação para fortalecer a proteção contra a doença.

Da Redação com OTempo