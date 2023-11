Tragédia com caminhão em Minas Gerais: Irmão morre carbonizado e outro fica em estado grave

Na madrugada desta sexta-feira, um trágico acidente resultou na morte de um homem de 26 anos e deixou seu irmão, de 22 anos, gravemente ferido. O incidente ocorreu na BR-259, próximo à cidade de Galiléia, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, quando o caminhão em que viajavam tombou e incendiou-se.

Imagem: O Tempo

A Polícia Militar (PM) foi alertada sobre o acidente pouco depois da meia-noite. Ao chegar ao local, encontraram o caminhão, carregado com Pitayas, tombado e em chamas, bloqueando completamente a rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio.

Infelizmente, o corpo do jovem de 26 anos foi encontrado carbonizado dentro do veículo. Testemunhas relataram à PM que após o acidente, o caminhão rapidamente se incendiou. Alguns motoristas que passavam pelo local conseguiram resgatar o motorista de 22 anos, porém, o irmão dele, que estava no veículo como passageiro, ficou preso nas ferragens, e as chamas se espalharam rapidamente, tornando impossível o resgate.

O irmão ferido foi levado por testemunhas ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Governador Valadares. As vítimas foram identificadas, e a PM entrou em contato com o padrasto dos rapazes, que, bastante abalado, não pôde fornecer mais detalhes sobre os jovens, residentes do bairro Havaí, na região Oeste de Belo Horizonte.

Esse foi o segundo caso de vítima carbonizada na BR-259 em menos de 12 horas. Na tarde anterior, um motociclista faleceu após colidir com um caminhão e sua moto pegar fogo na mesma rodovia. Segundo relatos da PM, o motociclista trabalhava como entregador e transportava diversas encomendas. Testemunhas mencionaram que alguns motoristas, após o acidente, chegaram a saquear algumas das mercadorias.

O motorista do caminhão, ileso no incidente, afirmou que o motociclista invadiu a contramão, provocando a colisão. Ele supõe que a vítima tenha passado mal. Após a colisão, o fogo se alastrou pela moto, estendendo-se para uma área de vegetação próxima.



Da Redação com O Tempo