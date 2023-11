Divulgado resultado inicial do processo seletivo para assistentes sociais e psicólogos na educação

Nesta sexta-feira (24/11), a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) anunciou o resultado final da primeira fase do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a admissão de psicólogos e assistentes sociais. São disponibilizadas 21 vagas para Assistentes Sociais e 41 para Psicólogos, destinadas aos Núcleos de Atendimento Educacionais (NAEs) da rede estadual de ensino de Minas Gerais. A etapa seguinte incluirá entrevistas técnicas e comportamentais para os candidatos aprovados. O contrato de trabalho inicial será de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um período equivalente.

Os candidatos podem acessar este link e acompanhar o resultado definitivo da primeira etapa após a análise dos recursos interpostos. A convocação dos candidatos classificados para a fase de entrevistas será realizada de forma escalonada, Vaga/Município.

O PSS é composto por duas etapas de caráter classificatório e eliminatório. A primeira consiste na análise do requisito de habilitação e das informações curriculares. Ao todo, foram recebidas cerca 1.318 inscrições, sendo 317 candidatos classificados para a segunda fase, que consiste em uma entrevista técnico/comportamental.

Cada candidato convocado para a segunda etapa receberá o link de acesso à sala de videoconferência no e-mail fornecido no ato da inscrição com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário agendado para a entrevista.

Núcleos de Psicologia e Serviço Social

Nos núcleos de atuação dos profissionais de psicologia e de serviço social, serão desenvolvidas ações que auxiliem as unidades de ensino no processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de prevenir e minimizar os problemas educacionais, além de orientar a equipe gestora na mediação de conflitos.

